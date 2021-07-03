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В Витебске центром торжественных мероприятий ко Дню Независимости стала площадь Победы
03.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Витебске настроение горожанам создают творческие коллективы. Обо всем подробнее наш корреспондент Ольга Масловская (прямое включение). Витебск вместе со всей страной отмечает День Независимости. Торжества сегодня начались на площади Победы. На знаковом месте сегодня многолюдно.
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К бюсту возложили цветы. После праздник переместился на концертные площадки и в парки. На аллее воинской славы - мелодии разных лет в исполнении духового оркестра. В 22:55 всех приглашают снова прийти на главную площадь, чтобы вместе спеть государственный гимн. А после салют в честь главного государственного праздника.
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В Витебске настроение горожанам создают творческие коллективы. Обо всем подробнее наш корреспондент Ольга Масловская (прямое включение). Витебск вместе со всей...
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