В Витебске центром торжественных мероприятий ко Дню Независимости стала площадь Победы

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В Витебске настроение горожанам создают творческие коллективы. Обо всем подробнее наш корреспондент Ольга Масловская (прямое включение). Витебск вместе со всей страной отмечает День Независимости. Торжества сегодня начались на площади Победы. На знаковом месте сегодня многолюдно.







Мемориальный комплекс в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины. Полвека в память о павших героях здесь горит Вечный огонь. Руководители области и города, представители общественных организаций, трудовых коллективов, молодежь возложили к монументу цветы.

На торжественном митинге - слова о важных для каждого белоруса ценностях: патриотизм, уважение к истории, гордость за страну





Витебчане почтили память Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда Петра Машерова

В годы войны Витебск был почти стерт с лица земли, а сегодня это современный центр, жители которого своим трудом пишут новейшую историю Беларуси.К бюсту возложили цветы. После праздник переместился на концертные площадки и в парки. На аллее воинской славы - мелодии разных лет в исполнении духового оркестра. В 22:55 всех приглашают снова прийти на главную площадь, чтобы вместе спеть государственный гимн. А после салют в честь главного государственного праздника.