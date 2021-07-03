ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске центром торжественных мероприятий ко Дню Независимости стала площадь Победы

03.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Витебске настроение горожанам создают творческие коллективы. Обо всем подробнее  наш корреспондент Ольга Масловская (прямое включение). Витебск вместе со всей страной отмечает День Независимости. Торжества сегодня начались на площади Победы. На знаковом месте сегодня многолюдно.

В Витебске центром торжественных мероприятий ко Дню Независимости стала площадь Победы


Мемориальный комплекс в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины. Полвека в память о павших героях здесь горит Вечный огонь. Руководители области и города, представители общественных организаций, трудовых коллективов, молодежь возложили к монументу цветы.

На торжественном митинге - слова о важных для каждого белоруса ценностях: патриотизм, уважение к истории, гордость за страну

В годы войны Витебск был почти стерт с лица земли, а сегодня это современный центр, жители которого своим трудом пишут новейшую историю Беларуси.


Витебчане почтили память Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда Петра Машерова

В Витебске центром торжественных мероприятий ко Дню Независимости стала площадь Победы


К бюсту возложили цветы. После праздник переместился на концертные площадки и в парки. На аллее воинской славы - мелодии разных лет в исполнении духового оркестра. В 22:55 всех приглашают снова прийти на главную площадь, чтобы вместе спеть государственный гимн. А после  салют в честь главного государственного праздника.

Читайте также:

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске настроение горожанам создают творческие коллективы. Обо всем подробнее  наш корреспондент Ольга Масловская (прямое включение). Витебск вместе со всей...
 
Новости дня
Новости общества
 
Александр Солодуха подарил свое выступление Могилеву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by