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Александр Солодуха подарил свое выступление Могилеву
03.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Тысячи горожан и гостей Могилева пришли сегодня поклониться подвигу освободителей в годы войны. Память павших почтили минутой молчания и большим митингом у мемориала "Буйничское поле". Здесь в 1941-м 23 долгих дня красноармейцы и горожане сдерживали немецкую армию. Атмосферу тех дней передала реконструкция с участием военной техники, патриотических клубов и авиации.
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Тысячи горожан и гостей Могилева пришли сегодня поклониться подвигу освободителей в годы войны. Память павших почтили минутой молчания и большим митингом у...
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