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Александр Солодуха подарил свое выступление Могилеву

03.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тысячи горожан и гостей Могилева пришли сегодня поклониться подвигу освободителей в годы войны. Память павших почтили минутой молчания и большим митингом у мемориала "Буйничское поле". Здесь в 1941-м  23 долгих дня красноармейцы и горожане сдерживали немецкую армию. Атмосферу тех дней передала реконструкция с участием военной техники, патриотических клубов и авиации. 

Могилев в День Независимости превратился  в одну большую концертную площадку с ярмаркой, угощениями и детскими аттракционами. Выступают духовые и народные коллективы. Свое выступление в день праздника городу подарил и заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. 

Александр Солодуха подарил свое выступление Могилеву


Также сегодня в Могилеве самые сильные люди региона покажут свое мастерство. Работает город мастеров, желающие могут посетить праздник книги.


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Теги: Могилев
 
 
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Тысячи горожан и гостей Могилева пришли сегодня поклониться подвигу освободителей в годы войны. Память павших почтили минутой молчания и большим митингом у...
 
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