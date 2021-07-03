Как белорусы празднуют День Независимости - памятные события в фотографиях

Источник материала: БT

3 июля - знаковая дата для Беларуси. Традиционно в этот день в стране проходит множество памятных и торжественных мероприятий, начиная с официальных с участием первых лиц государства и заканчивая очень личными. Ведь у каждого сегодня есть повод для гордости и радости.

Повсеместно проходят митинги, гулянья, работают концертные площадки и города мастеров, проходят авто-, мото- и велопробеги. В каждом городе, деревне и местечке праздник имеет свой особый колорит. Давайте вместе окунемся в атмосферу торжества и посмотрим, какие фотографии белорусы выкладывают в соцсетях.

В церемонии возложения у мемориального комплекса "Курган Славы" приняли участие профсоюзы Беларуси.







Гомель также склонил головы и отдал дань памяти воинам-освободителям.







А вот так весело и с задором отмечает День Независимости Могилев.







В праздничную атмосферу окунулся Борисов.







Также торжественные мероприятия проходят в Крупках.







При полном параде празднуют 3 Июля мозыряне.







А вот Солигорск решил отметить праздник велопробегом.







Солдатская каша особенно удалась в детском лагере "Дубрава" в Солигорском районе.







На Полоцкой земле также прошел ряд мероприятий, а некоторым повезло отправиться в сплав по Западной Двине.









Народные гулянья продлятся до позднего вечера. Присоединяйтесь и вы.

С праздником, Беларусь, с Днем Независимости!





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