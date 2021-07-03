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Как белорусы празднуют День Независимости - памятные события в фотографиях

03.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

3 июля - знаковая дата для Беларуси. Традиционно в этот день в стране проходит множество памятных и торжественных мероприятий, начиная с официальных с участием первых лиц государства и заканчивая очень личными. Ведь у каждого сегодня есть повод для гордости и радости.

Повсеместно проходят митинги, гулянья, работают концертные площадки и города мастеров, проходят авто-, мото- и велопробеги. В каждом городе, деревне и местечке праздник имеет свой особый колорит. Давайте вместе окунемся в атмосферу торжества и посмотрим, какие фотографии белорусы выкладывают в соцсетях.

В церемонии возложения у мемориального комплекса "Курган Славы" приняли участие профсоюзы Беларуси.

Как белорусы празднуют День Независимости - памятные события в фотографиях

Гомель также склонил головы и отдал дань памяти воинам-освободителям.

Как белорусы празднуют День Независимости - памятные события в фотографиях

А вот так весело и с задором отмечает День Независимости Могилев.

Как белорусы празднуют День Независимости - памятные события в фотографиях

В праздничную атмосферу окунулся Борисов.

Как белорусы празднуют День Независимости - памятные события в фотографиях

Также торжественные мероприятия проходят в Крупках.

Как белорусы празднуют День Независимости - памятные события в фотографиях

При полном параде празднуют 3 Июля мозыряне.

Как белорусы празднуют День Независимости - памятные события в фотографиях

А вот Солигорск решил отметить праздник велопробегом.

Как белорусы празднуют День Независимости - памятные события в фотографиях

Солдатская каша особенно удалась в детском лагере "Дубрава" в Солигорском районе.

3 Июля отмечают в детском лагере "Дубрава" в Солигорском районе

На Полоцкой земле также прошел ряд мероприятий, а некоторым повезло отправиться в сплав по Западной Двине.

Как белорусы празднуют День Независимости - памятные события в фотографиях

Народные гулянья продлятся до позднего вечера. Присоединяйтесь и вы.

С праздником, Беларусь, с Днем Независимости!


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Теги: Гомель, Минск
 
 
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3 июля - знаковая дата для Беларуси. Традиционно в этот день в стране проходит множество памятных и торжественных мероприятий, начиная с официальных с участием...
 
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