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Народное единство крайне важно во время политического и экономического давления на Беларусь - мнение

03.07.2021 18:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народное единство важно именно во время политического и экономического давления на Беларусь, которое осуществляется вопреки нормам международного права и здравому смыслу. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Совета Республики, директор молодечненской средней школы №14 Калина Капуцкая.

"Во всем мире и во все времена существовали и будут почитаемы значимые и памятные даты в истории. Для белорусов это 3 июля", - сказала сенатор.

Она считает, что главный праздник страны заставляет всех нас задуматься, насколько хрупок мир и сильны вызовы времени. "Задуматься также, насколько ценна память о народе-победителе и недопустима фальсификация истории, насколько важно народное единство именно сейчас, когда политическое и экономическое давление на Беларусь осуществляется вопреки нормам международного права и здравому смыслу, - отметила Калина Капуцкая. - Я уверена, что для белорусов этот день является символом национальной гордости, доблести белорусского народа, духовного единства и веры - веры в преодоление трудностей и всеобщее согласие".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Во всем мире и во все времена существовали и будут почитаемы значимые и памятные даты в истории. Для белорусов это 3 июля", - сказала член Совета Республики, директор...
 
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