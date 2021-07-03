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Масштабно отмечает главный праздник страны Гродно

03.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Начались торжества с церемонии возложения цветов к памятнику воинам и партизанам в городском парке. А затем в одну большую праздничную площадку превратился весь исторический центр города. На главной сцене на протяжении всего дня - концерты в режиме нон-стоп.

Пешеходная улица Советская в Гродно отдана ремесленникам и уличным музыкантам. Концерты классической музыки звучат на балконе. На площади Тызенгауза - интерактивная локация "Остров безопасности" от экстренных служб. Отсюда можно совершить обзорную экскурсию по городу на электробусе.

А вечером на главной сцене города пройдет эстрадно-креативная программа "В эфире молодежная столица".


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Теги: Гродно
 
 
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Начались торжества с церемонии возложения цветов к памятнику воинам и партизанам в городском парке. А затем в одну большую праздничную площадку превратился весь...
 
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