Масштабно отмечает главный праздник страны Гродно

Источник материала: БT

Начались торжества с церемонии возложения цветов к памятнику воинам и партизанам в городском парке. А затем в одну большую праздничную площадку превратился весь исторический центр города. На главной сцене на протяжении всего дня - концерты в режиме нон-стоп.

Пешеходная улица Советская в Гродно отдана ремесленникам и уличным музыкантам. Концерты классической музыки звучат на балконе. На площади Тызенгауза - интерактивная локация "Остров безопасности" от экстренных служб. Отсюда можно совершить обзорную экскурсию по городу на электробусе.

А вечером на главной сцене города пройдет эстрадно-креативная программа "В эфире молодежная столица".







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