К празднованию Дня Независимости присоединился и Большой театр

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За эти десятилетия главная музыкальная и театральная сцена Беларуси стала не просто гордостью государства - его символом.

Президент провел этот вечер в театральной атмосфере вместе с белорусами. Гала-концерт (подарок от артистов ко Дню Независимости) объединил солистов оперы и балета, хор и симфонический оркестр. Со сцены Большого звучат фрагменты знаковых для истории театра и культурного наследия нашей страны классических музыкальных произведений: опер "Кармен", "А зори здесь тихие", "Турандот", "Седая легенда". Балетные номера тоже в представлении не нуждаются: "Лебединое озеро", "Щелкунчик". Лучшее в этот день.

К 3 Июля здесь организована и специальная выставка "История страны через историю театра". В первые же дни Великой Отечественной войны на здание упала бомба, разрушив зрительный зал. Все убранство вывезли в Германию, а на пустующих площадях немецкие власти содержали лошадей. И сегодня мы не просто выстояли. Большой театр оперы и балета, его артисты заслужили поистине мировую славу.