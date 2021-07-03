ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

К празднованию Дня Независимости присоединился и Большой театр

03.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

За эти десятилетия главная музыкальная и театральная сцена Беларуси стала не просто гордостью государства - его символом.

Президент провел этот вечер в театральной атмосфере вместе с белорусами. Гала-концерт (подарок от артистов ко Дню Независимости) объединил солистов оперы и балета, хор и симфонический оркестр. Со сцены Большого звучат фрагменты знаковых для истории театра и культурного наследия нашей страны классических музыкальных произведений: опер "Кармен", "А зори здесь тихие", "Турандот", "Седая легенда". Балетные номера тоже в представлении не нуждаются: "Лебединое озеро", "Щелкунчик". Лучшее в этот день.

К 3 Июля здесь организована и специальная выставка "История страны через историю театра". В первые же дни Великой Отечественной войны на здание упала бомба, разрушив зрительный зал. Все убранство вывезли в Германию, а на пустующих площадях немецкие власти содержали лошадей. И сегодня мы не просто выстояли. Большой театр оперы и балета, его артисты заслужили поистине мировую славу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За эти десятилетия главная музыкальная и театральная сцена Беларуси стала не просто гордостью государства - его символом. Президент провел этот вечер в...
 
Новости дня
Новости общества
 
ФОТОФАКТ: Наши традиции. Республиканский бал выпускников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by