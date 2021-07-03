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ФОТОФАКТ: Наши традиции. День белорусской письменности

03.07.2021 20:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. И праздник родного слова – отдельная страница в списке белорусских традиций. День письменности отмечают в республике в начале сентября. Идея фестиваля – продемонстрировать неразрывную связь истории белорусского книгопечатания, основанной на славянских традициях, с сегодняшним днем. Столицами праздника за прошедшие годы стали исторические, культурные и литературные центры страны – Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов и другие. В рамках фестиваля также проходит церемония вручения Национальной литературной премии. День белорусской письменности: наши традиции – в архивных фотографиях БЕЛТА.

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День белорусской письменности
Празднование Дня писменности в Белыничах

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День белорусской письменности
Церемония открытия скульптурной композиции в Белыничах, приуроченная ко Дню белорусской письменности

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День белорусской письменности
День белорусской письменности в Полоцке

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День белорусской письменности
Празднование Дня писменности в Белыничах

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День белорусской письменности

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День белорусской письменности

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День белорусской письменности

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День белорусской письменности

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День белорусской письменности
Праздничный концерт на Дне писменности

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День белорусской письменности

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День белорусской письменности

Продолжение следует…

 
Теги: Минск
 
 
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Идея фестиваля – продемонстрировать неразрывную связь истории белорусского книгопечатания, основанной на славянских традициях, с сегодняшним днем. Столицами...
 
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