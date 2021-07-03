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Худрук театра им. Янки Купалы Ольга Нефедова - гость выездной студии АТН
03.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня наследники поколения победителей, подобно их предшественникам 80 лет назад, дали жесткий отпор недоброжелателям и сорвали планы блицкрига.
Серьезному давлению, буллингу, травле подверглись творческие люди, представители мирных профессий. Оставаясь верными себе, они сражались, каждый на своем месте, и побеждали в огромном желании объединить расколотое общество.
Впереди разговор с теми, кто сегодня строит мирную Беларусь. Мы переносимся в нашу выездную студию и передаем слово Екатерине Тихомировой (видео).
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Сегодня наследники поколения победителей, подобно их предшественникам 80 лет назад, дали жесткий отпор недоброжелателям и сорвали планы блицкрига. Серьезному...
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