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Праздничные мероприятия ко Дню Независимости охватили всю страну

03.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Слова благодарности звучали в адрес тех, кто завоевал мирное небо и работал на благо и процветание страны.

Патриотизм, гордость за подвиг дедов и прадедов, гордость за современную независимую Беларусь. Сегодня эти слова несут глубокий смысл. Мы помним историю и ценим мир.

О главных событиях праздника в регионах расскажет Марина Романовская.

Мемориал "Буйничское поле". Именно здесь был дан старт мероприятиям в Могилеве. Ведь это святое для каждого белоруса место. В июле 1941 года здесь развернулось сражение второе по масштабам после Брестской крепости. Немецкая армия бросила в направлении города танковую дивизию, пехоту, авиацию. До 22 июля советские войска удерживали позиции. Ценой жизни. События 1941 года сегодня воссоздали реконструкторы.

По-праздничному шумно было и в центре Могилева. Город мастеров, выставки и ярмарки со щедрыми угощениями. Лучшие песни исполнил и заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.

В Бресте главные торжества по традиции  состоялось в легендарной цитадели. Именно здесь, на площади Церемониалов, проходили самые жестокие бои за крепость и были сделаны первые шаги к Победе и независимости. К Вечному огню возложили живые цветы.  А военнослужащие Брестского гарнизона склонили головы у могил погибших защитников.

Памятный митинг прошел и на площади Свободы. Там установлен мемориал в честь горожан, боровшихся с оккупантами.

Мелодии разных лет в исполнении духового оркестра, музыкальные поздравления  от лучших коллективов города. На улицах и в скверах  Витебска сегодня звучит живая музыка. Праздничные мероприятия развернулись сразу на нескольких локациях. Главной по традиции стала площадь Победы.

Полвека в память о павших героях здесь горит Вечный огонь. И сегодня белорусы разных поколений пришли почтить память героев.

Юлия и Дмитрий Латкович на главной площади Витебска - при полном параде - мундир и платье в пол. Поют о вечных ценностях. После торжественной части - семейная прогулка. Семилетний Денис определил маршрут - Аллея воинской славы обязательна к посещению.

В Гродно центральная улица Советская целый день была в распоряжении ремесленников. А на площади Тысенгауза сотрудники МЧС и ГАИ устроили познавательный интерактив для самых маленьких. Обзорная экскурсия по городу на электробусе стартовала отсюда же.

В Гомеле 15-часовую праздничную программу открыло торжественное шествие. Маршрут по главной магистрали до Вечного огня. Полувековая традиция сегодня объединила тысячи жителей. В колонне ветераны, спортсмены, творческая молодежь и трудовые коллективы. От них в честь героев, отдавших жизнь за независимое будущее страны, - цветы, минута молчания и раскаты оружейных залпов. 

Алексей Пименов, ветеран Великой Отечественной войны: "Молодежь должна строить будущее, ухватиться за то, что мы, старое поколение, сделали. И продолжать Беларусь возвышать, делать добро людям".

А на Площади Государственного флага под аккомпанемент симфонического оркестра лучшие в своей профессии получили почетное звание "Человек года" Гомельской области.

Марафон праздничных мероприятий продолжается и в эти минуты. Ровно в 22:55 все вместе споют гимн. А после небо над Беларусью в честь Дня Независимости  раскрасит праздничный салют.  

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Слова благодарности звучали в адрес тех, кто завоевал мирное небо и работал на благо и процветание страны. Патриотизм, гордость за подвиг дедов и прадедов,...
 
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