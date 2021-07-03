Источник материала: БT

Кульминацией концертной программы станет акция "Споем гимн вместе". Он зазвучит во всех областных центрах.

И это тоже традиция современной Беларуси, когда вся страна в унисон исполняет один из главных государственных символов.

Финальные аккорды гимна будут подхвачены красочным фейерверком. И прямо сейчас у нас есть возможность узнать подробности программы гала-концерта у стелы "Минск - город-герой".

На прямую связь со студией выходит Нина Можейко.

Концерт у стелы становится объединяющим музыкальным звеном ежегодно. И дело не только в исторических декорациях, согласитесь, символично, что гала-концерт проходит именно здесь. 1132 дня оккупации. Минск освобождали люди разных народностей, профессий. Место единения, памяти.

Тему единства раскроют и на концерте. Артисты и постановочная группа расскажут о белорусах, которые трудятся на благо своей страны. Учителя, врачи, спасатели, военные, строители, рабочие - покажут всех на гигантских светодиодных экранах. Не заметить будет сложно, так как сцену с экранами разместили с разворотом на дорогу. Сегодня эта зона пешеходная. А еще такая планировка для удобства музыкантов Президентского оркестра. Впервые на концерте 3 Июля выступит оркестр в полном составе - почти полсотни человек.

О технических нюансах мы поговорили с главным дирижером заслуженного коллектива Виталием Кульбаковым (видео).

Стартовали с увертюры на музыку Евгения Олейника "Время героев". Название же инструментального пролога "Беларусь единая". Ради праздника на сцене у стелы объединятся в неожиданные дуэты и коллективы заслуженные и народные артисты. Выступить на исторической сцене для многих - дань уважения предкам, которые добывали для нас независимость.

Сегодня мы увидим выступления и музыкантов "новой волны". Прозвучат хиты разных лет, дорогие сердцу слушателей. Не обойдется и без "Любимой, которую не отдают".

И мы не ошиблись, когда сказали, что кульминаций у вечера будет две. Речь сейчас о ежегодной республиканской акции "Споем гимн вместе". Традиция появилась в 2007 году. Акция объединяет все областные и районные центры в 22:56. А в 23 часа небо над Минском раскрасит фейерверк. Огненное шоу покажут в 8 точках Минска. Но и на этом программа не заканчивается. После салюта всех ждет танцевальное отделение, здесь, у стелы. Хедлайнером станет Стас Костюшкин.







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