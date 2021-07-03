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Деструктивным чатом, который набирал боевиков, владел гражданин ФРГ Денис Хофман

03.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Но, к сожалению, находятся те, кто не то что не ценят нашу мирную страну, а делают все, чтобы разрушить достигнутое нами.

В Беларуси вскрыты преступные ячейки, входящие в них активисты планировали совершить акты террора - взрывы и убийство.

Накануне Александр Лукашенко раскрыл некоторые подробности проведенной в Беларуси спецоперации. Глава государства отметил: активность велась через радикальный телеграм-канал. А его поддерживал Запад.

Если говорить конкретно, это Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. Деструктивным чатом, который набирал боевиков, планировал актив устрашения и политические убийства с особой жесткостью, владел гражданин ФРГ Денис Хофман.

Президент обещал, что в ближайшее время белорусы смогут оценить вскрывшиеся факты. И вот сегодня некоторые из них оказались в нашем распоряжении.

Вещи, о которых вчера говорил Президент, вызывают оторопь. Неужели в Беларуси возможно такое?

А вот это видео – журналист Григорий Азаренок возвращается домой, когда на него совершается нападение. Каким могло быть дальнейшее развитие, если бы преступников не вели спецслужбы Беларуси, можно узнать из рассуждений организатора покушения - гражданина Германии Дениса Хофмана, владельца радикального телеграм-канала. В интернете его никнейм был ДИС.


Деструктивным чатом, который набирал боевиков, владел гражданин ФРГ Денис Хофман


Денис Хофман: "Афишируем. Говорим, что, типа, знаете, сегодня мы Азаренку отрезали язык его грязный и идем теперь за вами. Кто не верит, может попросить выйти его в какой-нибудь онлайн-стрим или… как долго вы его не увидите в телепередачах… Т.е. всю жизнь вы его не увидите. Теперь он разговаривать не сможет. Ну, т.е., если от нас первых эта информация идет, то мы берем на себя ответственность, а все вокруг просто не знают - правда это или неправда. И ждем его выхода онлайн. А его не будет. Дня через два обдумают это все и будут нами гордиться. Скажут: "Ничего себе, вы красавцы! Вообще просто!"

Это круче придумать невозможно.

Т.е. один отморозок пытается подбить других отморозков убивать своих соотечественников. Просто за то, что их взгляды различаются. Убивать с особой жестокостью, на камеру. Чтобы впоследствии выложить в интернет для устрашения несогласных. Это тот, кто согласился на это (Дмитрий Сосновский), выходит из машины перед нападением на Азаренка.


Деструктивным чатом, который набирал боевиков, владел гражданин ФРГ Денис Хофман


Вот еще один эпизод, о котором говорил глава государства. Про узел связи в 10 км от Вилейки.

С антенных мачт высотой 300 метров связываются с подводными лодками в океане. База ведет еще радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу. На фото тросы, удерживающие вышки. Это уже установленные кумулятивные заряды. Когда они повреждаются, конструкция рушится. Познакомимся с одним из диверсантов поближе - Алексей Глотов в момент задержания силовиками.

Еще одна акция устрашения планировалась в отношении большого числа лесозаготовительной техники.

Колонну из подожженных машин хотели снять на видео и также выложить в интернет. Дескать, смотрите и трепещите. Вот активистка радикального телеграм-канала Наталья Матвеева сама предлагает ДИСу (Денису Хофману) свою идею.

Наталья Матвеева: "Знаешь, чего я хочу? Я хочу устроить диверсию. Смотри, у нас леса вырубаются? Вырубаются. Чем? Техникой. Ни топорами же… Вывести ее из строя… Сжечь к собачим. Заснять и выложить видео, что это сделало ОГСБ".

ОГСБ - это сокращенно отряды гражданской самообороны Беларуси - телеграм-канал, где отмороженные на всю голову дегенераты из заграницы искали и направляли дегенератов, находящихся в Беларуси, устраивать теракты и убивать соотечественников.

Кто не понял - "Ты меня не поймаешь" - это тоже такой никнейм, кличка в интернете. Но, как видим, дегенераты отлично ловятся белорусскими силовиками. Задержанные уже дают показания и сдают соучастников. Оружие и другое оборудование для убийств и терактов приходило из Украины. Найден тайник с таким схроном. Это только часть фактов. Однако в ближайшее время на суд общественности представят и остальные.


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Но, к сожалению, находятся те, кто не то что не ценят нашу мирную страну, а делают все, чтобы разрушить достигнутое нами. В Беларуси вскрыты преступные ячейки,...
 
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