Деструктивным чатом, который набирал боевиков, владел гражданин ФРГ Денис Хофман

Источник материала: БT

Но, к сожалению, находятся те, кто не то что не ценят нашу мирную страну, а делают все, чтобы разрушить достигнутое нами.

В Беларуси вскрыты преступные ячейки, входящие в них активисты планировали совершить акты террора - взрывы и убийство.

Накануне Александр Лукашенко раскрыл некоторые подробности проведенной в Беларуси спецоперации. Глава государства отметил: активность велась через радикальный телеграм-канал. А его поддерживал Запад.

Если говорить конкретно, это Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. Деструктивным чатом, который набирал боевиков, планировал актив устрашения и политические убийства с особой жесткостью, владел гражданин ФРГ Денис Хофман.

Президент обещал, что в ближайшее время белорусы смогут оценить вскрывшиеся факты. И вот сегодня некоторые из них оказались в нашем распоряжении.

Вещи, о которых вчера говорил Президент, вызывают оторопь. Неужели в Беларуси возможно такое?

А вот это видео – журналист Григорий Азаренок возвращается домой, когда на него совершается нападение. Каким могло быть дальнейшее развитие, если бы преступников не вели спецслужбы Беларуси, можно узнать из рассуждений организатора покушения - гражданина Германии Дениса Хофмана, владельца радикального телеграм-канала. В интернете его никнейм был ДИС.















Денис Хофман: "Афишируем. Говорим, что, типа, знаете, сегодня мы Азаренку отрезали язык его грязный и идем теперь за вами. Кто не верит, может попросить выйти его в какой-нибудь онлайн-стрим или… как долго вы его не увидите в телепередачах… Т.е. всю жизнь вы его не увидите. Теперь он разговаривать не сможет. Ну, т.е., если от нас первых эта информация идет, то мы берем на себя ответственность, а все вокруг просто не знают - правда это или неправда. И ждем его выхода онлайн. А его не будет. Дня через два обдумают это все и будут нами гордиться. Скажут: "Ничего себе, вы красавцы! Вообще просто!"

Это круче придумать невозможно.

Т.е. один отморозок пытается подбить других отморозков убивать своих соотечественников. Просто за то, что их взгляды различаются. Убивать с особой жестокостью, на камеру. Чтобы впоследствии выложить в интернет для устрашения несогласных. Это тот, кто согласился на это (Дмитрий Сосновский), выходит из машины перед нападением на Азаренка.















Вот еще один эпизод, о котором говорил глава государства. Про узел связи в 10 км от Вилейки.

С антенных мачт высотой 300 метров связываются с подводными лодками в океане. База ведет еще радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу. На фото тросы, удерживающие вышки. Это уже установленные кумулятивные заряды. Когда они повреждаются, конструкция рушится. Познакомимся с одним из диверсантов поближе - Алексей Глотов в момент задержания силовиками.

Еще одна акция устрашения планировалась в отношении большого числа лесозаготовительной техники.

Колонну из подожженных машин хотели снять на видео и также выложить в интернет. Дескать, смотрите и трепещите. Вот активистка радикального телеграм-канала Наталья Матвеева сама предлагает ДИСу (Денису Хофману) свою идею.



Наталья Матвеева: "Знаешь, чего я хочу? Я хочу устроить диверсию. Смотри, у нас леса вырубаются? Вырубаются. Чем? Техникой. Ни топорами же… Вывести ее из строя… Сжечь к собачим. Заснять и выложить видео, что это сделало ОГСБ".

ОГСБ - это сокращенно отряды гражданской самообороны Беларуси - телеграм-канал, где отмороженные на всю голову дегенераты из заграницы искали и направляли дегенератов, находящихся в Беларуси, устраивать теракты и убивать соотечественников.

Кто не понял - "Ты меня не поймаешь" - это тоже такой никнейм, кличка в интернете. Но, как видим, дегенераты отлично ловятся белорусскими силовиками. Задержанные уже дают показания и сдают соучастников. Оружие и другое оборудование для убийств и терактов приходило из Украины. Найден тайник с таким схроном. Это только часть фактов. Однако в ближайшее время на суд общественности представят и остальные.





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