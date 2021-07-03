Источник материала: БT

Без музыки сегодня не обходится ни один уголок нашей Родины. Глобальный музыкальный open air в эти минуты развернулся у подножия стелы "Минск - город-герой". По всей округе разливается мужское многоголосие "Хора Турецкого". У стелы работает наша съемочная группа.

На прямую связь со студией выходит корреспондент Нина Можейко.

У стелы особенно проникаешься праздничной атмосферой. И дело не только в оформлении, большом количестве зрителей. Здесь решает настроение. Его абсолютно точно умеют создавать артисты "Хора Турецкого". Они всегда выступают вживую и всегда беседуют со своим зрителем, а рассказать в этот важный для нашей страны день есть о чем.

Во-первых, у коллектива белорусские корни. Родители народного артиста России Михаила Турецкого родом из Беларуси. Папа из-под Могилева, а мама родилась недалеко от Минска. Сама фамилия Турецкий происходит от белорусского местечка Турец. Так что с белорусами связывают не только музыкальные, но и родственные узы. Охотно делиться подробностями и своим отношением к нашей стране сам руководитель арт-группы.

Коллектив уже 30 лет на сцене. Диапазон солистов достигает 4 с половиной октавы - от самого низкого баса-профундо до самого высокого - мужского сопрано. Их репертуар исчисляется тысячами композиций более чем на 10 языках мира - от классических оперных арий, фрагментов из мюзиклов и народных песен до мировых хитов, духовной музыки.

И, конечно, особую нишу в творчестве занимают песни военных лет. У арт-группы есть отдельная программа "Песни Победы". Премьера, к слову, прошла на Белорусском вокзале в Москве. Выступление завершится в 20 часов. А в 21 праздничная программа продолжится. Здесь же, у стелы, стартует гала-концерт "Беларусь единая". Кульминацией программы станет акция "Споем гимн вместе", а также праздничный фейерверк. А мы продолжаем нашу работу у стелы. Еще одна порция музыкальных подробностей празднования в следующих выпусках новостей.

Праздничные мероприятия у стелы "Минск-город-герой" продолжаются.





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