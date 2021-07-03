Праздничным фейерверком завершились торжества Дня Независимости

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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Республики Беларусь завершились красочным фейерверком, сообщает БЕЛТА.

Грохот и разноцветные всполохи в ночном небе стали финальным аккордом празднований в столице и регионах Беларуси. Минчане и гости города могли наблюдать за яркими огненными букетами, которые запускали в парках Победы, имени М.Павлова, имени Уго Чавеса, на набережной Дроздов и площадке около спортивного комплекса "Чижовка-Арена". А перед этим многоголосым хором разнесся по Минску и каждой из областей гимн Республики Беларусь.

Торжества, шествия, гуляния захватили сегодня все уголки страны. Стартовали они возложением цветов и венков к монументу Победы в столице и мемориальному комплексу Курган Славы - памятнику в честь подвига воинов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, которые участвовали в Белорусской наступательной операции "Багратион". Возложил венок в этом знаковом месте и глава государства, который также выступил с речью, призвал белорусов к сохранению независимости и достижений страны. "Для нас, белорусов, потерявших в той войне каждого третьего жителя, Курган Славы - это сакральный символ. Символ нашей независимости и свободной жизни", - заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям, суть которого проста и всегда актуальна, особенно в нынешнее время, - беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества.





Александр Лукашенко

Праздничные мероприятия прошли во всех районах столицы: массовые гуляния, торговля и концерты, квесты и конкурсы, мастер-классы, фотозоны и дискотеки с розыгрышами призов. Вечером у стелы "Минск - город-герой" звучало многоголосье "Хора Турецкого", выступали звезды белорусской эстрады, творческие коллективы страны.

В Бресте эпицентром празднований стала крепость-герой. "Это день нашего самосознания, нашей самоидентификации, - поделился мнением с журналистами заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк. - Думаю, граждане любой страны, в том числе и Беларуси, первое, что должны ощущать в этот праздник, - именно гордость. Во-вторых, мы должны помнить в этот день, что у нас было, есть и к чему нужно стремиться. А мы должны стремиться, чтобы страна развивалась, чтобы наши люди ценили свое государство, государственные символы. Нет ни одной страны в мире, где нет никаких проблем. Но тот, кто любит свою Родину, вместе с ней будет решать эти проблемы. В этот день, думаю, все настоящие граждане ощущают гордость и желают своей стране только процветания и независимости".





Торжественные мероприятия в Гродно начались с церемонии возложения цветов к памятнику воинам и партизанам в парке им. Жилибера. Открыл праздник торжественный митинг на площади Ленина, где выступил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. "Мы должны беречь нашу страну, сохранить ее независимость. Мы обязаны передать наш цветущий, красивый, комфортный для жизни край будущим поколениям, которые будут и дальше развивать Беларусь", - подчеркнул он.





В Могилеве масштабная программа была организована у мемориального комплекса "Буйничское поле". Помимо митинга, возложения цветов здесь прошла реконструкция боев обороны Могилева - представление шло как на земле, так и в воздухе. Яркие концертные номера подготовили творческие коллективы города. Участниками представления стали более 500 человек, зрителей на Буйничском поле собралось около 5 тыс.

"День Независимости - символ единства нашего общества, преемственности поколений и уважения традиций. Этот праздник воплощает в себе мужество и героическое прошлое нашего народа. Независимость Беларуси основана на заслугах поколения победителей", - сказал председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц во время торжественного мероприятия "Абаронцам - слава". Глава региона не скупился на слова благодарности ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. И ответные слова были столь же искренними. Бывшая узница Галина Рыбцова отметила, что "сегодня наш общий праздник, день, когда Беларусь обрела свою независимость. Приятно, что сегодня собралось много молодых людей: они понимают, через что прошла наша страна в страшные годы войны. Дай бог, чтобы земле никогда ничего не угрожало, небо оставалось мирным, а люди счастливыми". А ветеран Великой Отечественной войны Алексей Пустынцев добавил, что очень гордится современной Беларусью и ее жителями.





Праздничную программу в Гомеле открыла всебелорусская молитва за Беларусь и семитысячное шествие гомельчан. Возглавили колонну ветераны на ретро-авто. Затем на площади Труда состоялся митинг, выступая на котором, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич назвала 3-е июля днем, "объединяющим всех, кто почитает славную историю своей Отчизны и верит в ее достойное будущее". "Обретя независимость, наша страна определила собственный путь развития. И все, что у нас есть сегодня - в экономике, социальной сфере, - результат того, что мы шли и идем своим путем, живем своим умом", - сказала она.





Ветераны войны Аэлита Самсонова и Алексей Пименов

В Витебске празднование Дня Независимости началось с возложения венков и цветов к главному воинскому символу области - мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины. В приветственном слове председатель облисполкома Николай Шерстнев отметил масштабы потерь, которые понес регион в годы Великой Отечественной войны. "Наша дорога к самоопределению была долгой и трудной. В прошлом немало было желающих поставить народ на колени, навязать свою волю, лишить нас земли и права на жизнь. Но всегда на их пути вставала сила, имя которой - белорусский характер, отлитый из драгоценного сплава мужества, любви к Отечеству и твердой готовности жертвовать всем во имя свободы. В истории каждой страны есть судьбоносные дни и события, которые вызывают особый патриотический подъем и единение граждан, День Независимости является как раз таким событием", - подчеркнул глава области.





Именно поэтому каждый год в этот день горожанка Наталья Фицнер приходит на главную площадь Витебска. В этом году - вместе с сыном Арсением, которому передает память о своем деде-фронтовике, который дошел до Берлина и вернулся с наградами. Дети, пришедшие на праздник в Витебске, как и в любом другом городе, не только радовались возможности интересно провести выходной. Они впитывали атмосферу торжественности и единения народа, мира на белорусской земле. Об этом же сегодня звучали молитвы во всех православных храмах Беларуси.-0-