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ФОТОФАКТ: Красочный фейерверк по случаю Дня Независимости Республики Беларусь

03.07.2021 23:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Республики Беларусь завершились красочным фейерверком, сообщает БЕЛТА.-0-

Грохот и разноцветные всполохи в ночном небе стали финальным аккордом празднований в столице и регионах Беларуси. Минчане и гости города могли наблюдать за яркими огненными букетами, которые запускали в парках Победы, имени М.Павлова, имени Уго Чавеса, на набережной Дроздов и площадке около спортивного комплекса "Чижовка-Арена". А перед этим многоголосым хором разнесся по Минску и каждой из областей гимн Республики Беларусь.-0-

ФОТОФАКТ: Красочный фейерверк по случаю Дня Независимости Республики Беларусь
ФОТОФАКТ: Красочный фейерверк по случаю Дня Независимости Республики Беларусь
ФОТОФАКТ: Красочный фейерверк по случаю Дня Независимости Республики Беларусь
ФОТОФАКТ: Красочный фейерверк по случаю Дня Независимости Республики Беларусь

 
Теги: Минск
 
 
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Грохот и разноцветные всполохи в ночном небе стали финальным аккордом празднований в столице и регионах Беларуси. Минчане и гости города могли наблюдать за яркими...
 
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Праздничным фейерверком завершились торжества Дня Независимости
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