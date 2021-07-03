ФОТОФАКТ: Красочный фейерверк по случаю Дня Независимости Республики Беларусь

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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Республики Беларусь завершились красочным фейерверком, сообщает БЕЛТА.-0-

Грохот и разноцветные всполохи в ночном небе стали финальным аккордом празднований в столице и регионах Беларуси. Минчане и гости города могли наблюдать за яркими огненными букетами, которые запускали в парках Победы, имени М.Павлова, имени Уго Чавеса, на набережной Дроздов и площадке около спортивного комплекса "Чижовка-Арена". А перед этим многоголосым хором разнесся по Минску и каждой из областей гимн Республики Беларусь.-0-















