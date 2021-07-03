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Атмосфера праздника у стелы "Минск - город-герой"
04.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За атмосферу и настроение отвечают белорусские артисты и полюбившиеся всем мотивы.
И уже совсем скоро концерт подхватит акция "Споем гимн вместе", исполненный голосами белорусов. И прямо сейчас попросим наших режиссеров показать атмосферу праздника у стелы.
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За атмосферу и настроение отвечают белорусские артисты и полюбившиеся всем мотивы. И уже совсем скоро концерт подхватит акция "Споем гимн вместе", исполненный...
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