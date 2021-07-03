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Самые запоминающиеся моменты празднования 3 Июля в Минске
04.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Именно атмосферой доброжелательности наполнен сегодняшний праздник. Основные площадки в столице в эти минуты - в центре Минска, на Немиге.
Впрочем, колоритно в городе было весь день.
Самые запоминающиеся моменты, а также эмоции в этот праздничный день - прямо сейчас (видео).
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Именно атмосферой доброжелательности наполнен сегодняшний праздник. Основные площадки в столице в эти минуты - в центре Минска, на Немиге. Впрочем, колоритно в...
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