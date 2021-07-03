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17 сентября впервые в нашей истории мы будем праздновать День народного единства

04.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

После таких теплых слов хочется даже напомнить, что 17 сентября - впервые в нашей истории мы будем праздновать День народного единства.

И ведь давно пора! С 1921 года почти половина Беларуси отошла Польше. Несмотря на якобы мирный Рижский договор между Польшей и СССР и договоренности о равноправии поляков и белорусов, все шло по сценарию Польши.

Ассимиляция, уничтожение белорусскости. За эти 18 лет пребывания запада страны под Польшей мы расплачиваемся до сих пор. И сегодня День Независимости, но не только от фашистских захватчиков.


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После таких теплых слов хочется даже напомнить, что 17 сентября - впервые в нашей истории мы будем праздновать День народного единства. И ведь давно пора! С 1921...
 
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