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17 сентября впервые в нашей истории мы будем праздновать День народного единства
04.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
После таких теплых слов хочется даже напомнить, что 17 сентября - впервые в нашей истории мы будем праздновать День народного единства.
И ведь давно пора! С 1921 года почти половина Беларуси отошла Польше. Несмотря на якобы мирный Рижский договор между Польшей и СССР и договоренности о равноправии поляков и белорусов, все шло по сценарию Польши.
Ассимиляция, уничтожение белорусскости. За эти 18 лет пребывания запада страны под Польшей мы расплачиваемся до сих пор. И сегодня День Независимости, но не только от фашистских захватчиков.
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После таких теплых слов хочется даже напомнить, что 17 сентября - впервые в нашей истории мы будем праздновать День народного единства. И ведь давно пора! С 1921...
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