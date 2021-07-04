ФОТОФАКТ: Наши традиции. Промышленные гиганты

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Одна из них - сохранение и развитие промышленных гигантов. Промышленный комплекс Беларуси один из самых прогрессивных на постсоветском пространстве. Он всецело определяет имидж, статус страны, является фундаментом ее экономического и политического суверенитета. Промышленные гиганты: наши традиции - в фотографиях БЕЛТА.













Минский автомобильный завод, 1994 год





Александр Лукашенко перед спуском в шахту, 1994 год





ОАО "Беларуськалий"





На производстве ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"





ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод"





Автомобиль МЗКТ-500200 производства Минского завода колесных тягачей









Наши традиции. Продолжение следует…