ЦТ по истории Беларуси планируют пройти около 17 тыс. абитуриентов

Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по истории Беларуси сегодня планируют пройти около 17 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Традиционно испытание начнется в 11.00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее - не позднее чем за полчаса до начала ЦТ. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

При обнаружении во время ЦТ мобильного телефона или других передающих, принимающих и хранящих информацию устройств абитуриент будет вынужден покинуть аудиторию. Он также лишится возможности сдавать ЦТ, если станет меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий. Пересдать тестирование по предмету можно будет лишь в следующем учебном году.

6 июля абитуриентов ожидает испытание по географии. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек.-0-



