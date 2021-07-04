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ЦТ по истории Беларуси планируют пройти около 17 тыс. абитуриентов

04.07.2021 09:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по истории Беларуси сегодня планируют пройти около 17 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Традиционно испытание начнется в 11.00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее - не позднее чем за полчаса до начала ЦТ. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

При обнаружении во время ЦТ мобильного телефона или других передающих, принимающих и хранящих информацию устройств абитуриент будет вынужден покинуть аудиторию. Он также лишится возможности сдавать ЦТ, если станет меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий. Пересдать тестирование по предмету можно будет лишь в следующем учебном году.

6 июля абитуриентов ожидает испытание по географии. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек.-0-

ЦТ по истории Беларуси планируют пройти около 17 тыс. абитуриентов

 
Теги: Минск
 
 
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Традиционно испытание начнется в 11.00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее - не позднее чем за полчаса до начала ЦТ.
 
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