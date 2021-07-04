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Наша святая обязанность - сохранить независимую и процветающую Беларусь - мнение
04.07.2021 10:17 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша святая обязанность - сохранить независимую, сильную и процветающую Беларусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил член Cовета Республики, начальник Гомельской таможни Феликс Яшков.
"Вчера вся страна от больших городов до маленьких сел отмечала День Независимости - главный праздник
По его словам, сегодня все мы несем ответственность за будущее нашей страны. "Нас объединяет уважение традиций, безоговорочная любовь к Родине и искреннее желание сделать нашу Беларусь еще сильнее и красивее. Мы, белорусы - патриоты своей страны, благодарны нашим предкам, отстоявшим нашу землю, благодарны им за то, что имеем сейчас. Наша святая обязанность - сохранить независимую, сильную и процветающую Беларусь", - отметил Феликс Яшков.-0-
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"Мы, белорусы - патриоты своей страны, благодарны нашим предкам, отстоявшим нашу землю, благодарны им за то, что имеем сейчас. Наша святая обязанность - сохранить...
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