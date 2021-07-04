Наша святая обязанность - сохранить независимую и процветающую Беларусь - мнение

Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша святая обязанность - сохранить независимую, сильную и процветающую Беларусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил член Cовета Республики, начальник Гомельской таможни Феликс Яшков.

"Вчера вся страна от больших городов до маленьких сел отмечала День Независимости - главный праздник белорусской государственности . Этот день всегда был и будет символом суверенитета нашей страны, единства нашего народа, мира и стабильности, мужества и героизма наших предков. В Год народного единства этот праздник приобретает особую значимость. В условиях внешнеэкономического давления на нашу страну, непрекращающихся информационных войн, экономических, политических и социальных вызовов нам в прямом смысле этого слова вновь приходится отстаивать свою независимость, отстаивать право жить на своей земле так, как того хочет белорусский народ, право иметь свою точку зрения в вопросах внутренней и внешней политики. Как никогда ранее актуален вопрос сохранения стабильности на нашей земле", - сказал сенатор.

По его словам, сегодня все мы несем ответственность за будущее нашей страны. "Нас объединяет уважение традиций, безоговорочная любовь к Родине и искреннее желание сделать нашу Беларусь еще сильнее и красивее. Мы, белорусы - патриоты своей страны, благодарны нашим предкам, отстоявшим нашу землю, благодарны им за то, что имеем сейчас. Наша святая обязанность - сохранить независимую, сильную и процветающую Беларусь", - отметил Феликс Яшков.-0-