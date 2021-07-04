Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 5 июля

Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 5 июля местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Преимущественно по южной половине республики кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны туман.

Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - 22-28 градусов тепла.-0-

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