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Праздничные мероприятия 3 июля прошли по всей стране без происшествий

04.07.2021 11:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия 3 июля прошли более чем в 300 местах по всей стране и обошлись без чрезвычайных происшествий. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

"Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск несли службу в усиленном режиме. Основное внимание уделялось вопросам личной и имущественной безопасности граждан, а также дорожной безопасности. Надлежащий уровень охраны общественного порядка обеспечен: оперативная обстановка в стране была спокойной, чрезвычайных происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено, - говорится в сообщении. - Наиболее значимые из мероприятий прошли возле мемориального комплекса "Курган Славы" и у обелиска "Минск - город-герой". Во всех регионах торжества завершились праздничным салютом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск несли службу в усиленном режиме. Основное внимание уделялось вопросам личной и имущественной...
 
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