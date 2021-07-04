Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничительные меры вводятся в случае высокого класса пожарной опасности. Главная цель запретов на посещение лесов - обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-