Сенатор: Беларусь из всех испытаний выходила еще более сильной и крепкой

Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движущей силой в борьбе с испытаниями всегда становилось наше единство. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Совета Республики, председатель Брестской областной коллегии адвокатов Тамара Шатликова.

"Беларусь отметила главный национальный праздник . День Независимости наполняет сердце каждого жителя нашей страны чувством гордости за Родину, на долю которой выпадало немало испытаний и из которых она всегда выходила еще более сильной и крепкой", - отметила сенатор.

По ее убеждению, движущей силой в борьбе с испытаниями всегда становилось наше единство.

"Полностью разделяю точку зрения писателя Генрика Сенкевича, который верно подметил: "Благодаря согласию растут малые государства, из-за раздора гибнут великие державы". Все мы, несмотря на разность политических взглядов, религиозных убеждений и культурных традиций, подобно большой семье объединены глубоким кровным родством и общностью исторической судьбы. И наша общая задача - сохранить и приумножить это единство, ведь тогда, я уверена, нам многое по плечу!" - резюмировала Тамара Шатликова.-0-