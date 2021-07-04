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Сенатор: Беларусь из всех испытаний выходила еще более сильной и крепкой
04.07.2021 12:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движущей силой в борьбе с испытаниями всегда становилось наше единство. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Совета Республики, председатель Брестской областной коллегии адвокатов Тамара Шатликова.
"Беларусь отметила главный
По ее убеждению, движущей силой в борьбе с испытаниями всегда становилось наше единство.
"Полностью разделяю точку зрения писателя Генрика Сенкевича, который верно подметил: "Благодаря согласию растут малые государства, из-за раздора гибнут великие державы". Все мы, несмотря на разность политических взглядов, религиозных убеждений и культурных традиций, подобно большой семье объединены глубоким кровным родством и общностью исторической судьбы. И наша общая задача - сохранить и приумножить это единство, ведь тогда, я уверена, нам многое по плечу!" - резюмировала Тамара Шатликова.-0-
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