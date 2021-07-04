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В Минске сегодня продолжат работу праздничные площадки

04.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В одну праздничную площадку превратился Минск. В столице прошло более сотни мероприятий: выставки военной техники, город мастеров. Спортивным центром празднования Дня Независимости стала площадка у "Чижовка-Арены". В гонках на лыжероллерах приняли участие юные спортсмены со всей страны в четырех возрастных категориях. 

Сегодня в Минске продолжают работать праздничные локации. На площадке возле Дворца спорта  в полдень  откроются три десятка точек с угощениями. В меню как традиционные белорусские блюда (драники, экочипсы из картофеля, мочанка), так и экзотика (жареные каштаны, улитки, плов). Для гостей праздника будут работать и ярмарки ремесленников. Развлекательная программа  завершится в 20:00.


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Теги: Минск
 
 
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В одну праздничную площадку превратился Минск. В столице прошло более сотни мероприятий: выставки военной техники, город мастеров. Спортивным центром...
 
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