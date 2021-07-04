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В Минске сегодня продолжат работу праздничные площадки
04.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В одну праздничную площадку превратился Минск. В столице прошло более сотни мероприятий: выставки военной техники, город мастеров. Спортивным центром празднования Дня Независимости стала площадка у "Чижовка-Арены". В гонках на лыжероллерах приняли участие юные спортсмены со всей страны в четырех возрастных категориях.
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В одну праздничную площадку превратился Минск. В столице прошло более сотни мероприятий: выставки военной техники, город мастеров. Спортивным центром...
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