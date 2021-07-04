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Беларусь ярко отметила День Независимости

04.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более сотни мероприятий и десятки праздничных площадок. Беларусь отметила главный государственный праздник нашей страны - День Независимости. Праздник, в котором вся наша история. В этот день на улицах белорусских городов звучали теплые слова в адрес ветеранов, а также было много музыки, угощений и улыбок.

Кульминацией праздника стало мультимедийное шоу и концерт "Беларусь единая" у подножия знаменитого монумента и Музея истории Великой Отечественной войны в Минске. А самый эмоциональный и трогательный момент, завершающий этот знаменательный день, - традиция петь гимн вместе. То самое время, когда вся страна  превращается в многоголосый хор благодаря простым и понятным словам. 

Беларусь ярко отметила День Независимости


Рассказывает Нина Можейко. Единая, единственная и неповторимая - наша земля белорусская. Емкий посыл формулирует главный лейтмотив праздника. День Независимости не просто день. Свой суверенитет нам приходится отстаивать всегда. И с таким же постоянством помнить, где наши корни и кто наши предки. 

Концерт такого уровня, что даже маститые артисты - заслуженные и народные  - немного волнуются перед выходом. В этом году светодиодные экраны больше развернули к дороге, эта зона стала пешеходной на один вечер.  А ещё создали условия аккомпанементу - гала-концерт сопровождал Президентский оркестр. Полсотни человек впервые украсили праздник. 

Сцена -  идеальное место переговоров


Искусство объединяет артистов со зрителями, например. А  также придает сил, энергии творить и созидать, как это делают герои, которых увидели крупным планом на гигантских светодиодных экранах. Им должны сказать спасибо: врачам, учителям, спасателям, военным и простым рабочим. 

Беларусь ярко отметила День Независимости


Самым эмоциональным и трогательным моментом этого вечера стала традиция, которая прижилась с 2007 года и объединила все областные и районные центры, - акция "Споем гимн вместе!". Тот самый момент, когда вся страна поет в унисон, превращаясь в многоголосый хор. А на устах простые и понятные слова. 


Праздничным фейерверком завершились торжества Дня Независимости

Беларусь ярко отметила День Независимости


Еще одна кульминация праздничного вечера - салют. Его давали  в шести точках столицы. Мирные залпы в цветах государственного флага раскрасили и небо над стелой. 

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Теги: Минск
 
 
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Более сотни мероприятий и десятки праздничных площадок. Беларусь отметила главный государственный праздник нашей страны - День Независимости. Праздник, в котором...
 
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