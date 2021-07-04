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Беларусь ярко отметила День Независимости
04.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Более сотни мероприятий и десятки праздничных площадок. Беларусь отметила главный государственный праздник нашей страны - День Независимости. Праздник, в котором вся наша история. В этот день на улицах белорусских городов звучали теплые слова в адрес ветеранов, а также было много музыки, угощений и улыбок.
Сцена - идеальное место переговоров
Искусство объединяет артистов со зрителями, например. А также придает сил, энергии творить и созидать, как это делают герои, которых увидели крупным планом на гигантских светодиодных экранах. Им должны сказать спасибо: врачам, учителям, спасателям, военным и простым рабочим.
Самым эмоциональным и трогательным моментом этого вечера стала традиция, которая прижилась с 2007 года и объединила все областные и районные центры, - акция "Споем гимн вместе!". Тот самый момент, когда вся страна поет в унисон, превращаясь в многоголосый хор. А на устах простые и понятные слова.
Праздничным фейерверком завершились торжества Дня Независимости
Еще одна кульминация праздничного вечера - салют. Его давали в шести точках столицы. Мирные залпы в цветах государственного флага раскрасили и небо над стелой.
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Более сотни мероприятий и десятки праздничных площадок. Беларусь отметила главный государственный праздник нашей страны - День Независимости. Праздник, в котором...
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