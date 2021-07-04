Сегодня местом встречи ветеранов и наследников Победы станет Курган Дружбы

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Сегодня местом встречи ветеранов и наследников Победы в шестьдесят второй раз станет Курган Дружбы. Мемориальный комплекс расположен на стыке границ Беларуси, России и Латвии. Эту местность называют партизанским краем. В годы Великой Отечественной народные мстители вели совместную борьбу с врагом. В память об этом и возвели мемориал. Землю для кургана привозили с братских могил, а также мест гибели тех, кто отдал жизнь за Победу. По традиции встреча в памятном месте проходит в первое воскресенье июля.