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Сегодня местом встречи ветеранов и наследников Победы станет Курган Дружбы

04.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня местом встречи ветеранов и наследников Победы в шестьдесят второй раз станет Курган Дружбы. Мемориальный комплекс расположен на стыке границ Беларуси, России и Латвии. Эту местность называют партизанским краем. В годы Великой Отечественной народные мстители вели совместную борьбу с врагом. В память об этом и возвели мемориал. Землю для кургана привозили с братских могил, а также мест гибели тех, кто отдал жизнь за Победу. По традиции встреча в памятном месте проходит в первое воскресенье июля.


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Теги: Минск
 
 
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Сегодня местом встречи ветеранов и наследников Победы в шестьдесят второй раз станет Курган Дружбы. Мемориальный комплекс расположен на стыке границ Беларуси,...
 
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