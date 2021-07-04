Источник материала: БT

Продолжит радовать гостей "Линия Сталина": там подготовлена праздничная программа 15-го фестиваля "Багратион". Реконструкторы восстановили события 28 июня 1944 года, когда началась белорусская наступательная операции "Багратион", благодаря которой и была освобождена наша страна, а также разгромлена группа армии "Центр". Также все желающие смогут увидеть выступление кинологов, для посетителей комплекса работают детские и взрослые интерактивные зоны, предлагается катание на вертолете и военной технике.



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