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Праздничная программа фестиваля "Багратион" на "Линии Сталина"
04.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Продолжит радовать гостей "Линия Сталина": там подготовлена праздничная программа 15-го фестиваля "Багратион". Реконструкторы восстановили события 28 июня 1944 года, когда началась белорусская наступательная операции "Багратион", благодаря которой и была освобождена наша страна, а также разгромлена группа армии "Центр". Также все желающие смогут увидеть выступление кинологов, для посетителей комплекса работают детские и взрослые интерактивные зоны, предлагается катание на вертолете и военной технике.
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Продолжит радовать гостей "Линия Сталина": там подготовлена праздничная программа 15-го фестиваля "Багратион". Реконструкторы восстановили события 28 июня 1944 года,...
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