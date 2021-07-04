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В Березино отметили День Независимости и юбилей города
04.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Центром торжеств в Минской области стал город Березино. Для районного центра 3 июля двойной праздник: День Независимости и юбилей - Березино исполнилось 520 лет. Весь колорит и хлебосольство региона ощутили и многочисленные гости, которые приехали сюда со всей страны.
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Центром торжеств в Минской области стал город Березино. Для районного центра 3 июля двойной праздник: День Независимости и юбилей - Березино исполнилось 520 лет....
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