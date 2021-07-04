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В Гомеле кульминационной точкой празднования 3 Июля стала площадь Государственного флага
04.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Здесь практически весь день звучала живая классическая и современная музыка. Исполнение белорусского гимна проходило под залпы фейерверка. Феерия длилась около десяти минут.
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Здесь практически весь день звучала живая классическая и современная музыка. Исполнение белорусского гимна проходило под залпы фейерверка. Феерия длилась около...
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