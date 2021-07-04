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В Гродно сотни горожан в унисон исполнили гимн Беларуси
04.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В 22:55 белорусы объединились, чтобы спеть гимн. В Гродно сотни горожан собрались на центральной площади города, чтобы в унисон исполнить известные каждому строки "Мы, беларусы - мірныя людзі".
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В 22:55 белорусы объединились, чтобы спеть гимн. В Гродно сотни горожан собрались на центральной площади города, чтобы в унисон исполнить известные каждому строки...
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