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Праздничные мероприятия ко Дню Независимости прошли по всей Беларуси
04.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости, прошли во всех регионах страны. Тысячи людей пришли поклониться и отдать дань уважения подвигу соотечественников.
В Бресте главные торжества прошли в легендарной цитадели
В Бресте главные торжества по традиции состоялись в легендарной цитадели. Именно здесь, на площади Церемониалов, проходили самые жестокие бои за крепость и были сделаны первые шаги к Победе и независимости. К Вечному огню возложили живые цветы, а военнослужащие Брестского гарнизона склонили головы у могил погибших защитников.
День Независимости в Витебске
Присоединились к главному празднику страны и в Витебске. Горожане возложили цветы к Вечному огню на площади Победы и почтили память Петра Мироновича Машерова - Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда. Затем праздник зашумел и в парках: звучали мелодии разных лет в исполнении духового оркестра, прошел фестиваль автозвуков, конкурс рисунков и, конечно, праздничный концерт.
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Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости, прошли во всех регионах страны. Тысячи людей пришли поклониться и отдать дань уважения подвигу...
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