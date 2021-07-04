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Праздничные мероприятия ко Дню Независимости прошли по всей Беларуси

04.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости, прошли во всех регионах страны. Тысячи людей пришли поклониться и отдать дань уважения подвигу соотечественников. 

В Могилеве память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания и большим митингом у мемориала "Буйничское поле". В июле 1941 года здесь развернулось сражение - второе по масштабам после Брестской крепости. Немецкая армия  бросила в направлении города танковую дивизию, пехоту, авиацию. До 22 июля советские войска ценой жизни удерживали позиции. События тех лет на Буйничском поле воссоздали реконструкторы  и  члены патриотических клубов с применением военной техники и авиации. 


В Бресте главные торжества прошли в легендарной цитадели 

Праздничные мероприятия ко Дню Независимости прошли по всей Беларуси


В Бресте главные торжества по традиции состоялись в легендарной цитадели. Именно здесь, на площади Церемониалов, проходили самые жестокие бои за крепость и были сделаны  первые шаги к Победе и независимости. К Вечному огню возложили живые цветы, а военнослужащие Брестского гарнизона склонили головы у могил погибших защитников.


День Независимости в Витебске 


Присоединились к главному празднику страны и в Витебске. Горожане возложили цветы к Вечному огню на площади Победы и почтили память Петра Мироновича Машерова - Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда. Затем праздник зашумел и в парках: звучали мелодии разных лет в исполнении духового оркестра, прошел фестиваль автозвуков, конкурс рисунков и, конечно, праздничный концерт.



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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости, прошли во всех регионах страны. Тысячи людей пришли поклониться и отдать дань уважения подвигу...
 
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