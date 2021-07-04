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Тысячи белорусов собрались в День Независимости на Кургане Славы

04.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

День Независимости - это повод в очередной раз вспомнить, какой ценой досталась нам наша свобода, и сказать спасибо всем тем, кто ценой собственной жизни подарил нам мир и независимость. Накануне тысячи человек собрались в знаковом для каждого белоруса месте.

У Кургана Славы почтили память героев, благодаря которым мы живем в своей стране под мирным небом. Посетил место силы белорусского народа и Александр Лукашенко. Президент почтил память павших солдат и простых людей, ведь это личная история и гордость белорусов за общую большую победу. Наша задача - в новых сложных условиях сохранить правду для будущего. Суверенное белорусское государство создало уже современное поколение. И это самое ценное наследство, которое только может быть.

После официальной церемонии Александр Лукашенко пообщался с гостями. Среди них - участники экспедиции на Эверест. Они вручили Президенту  государственный флаг и копию Знамени Победы, которые ими были подняты на самую высокую точку планеты.



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День Независимости - это повод в очередной раз вспомнить, какой ценой досталась нам наша свобода, и сказать спасибо всем тем, кто ценой собственной жизни подарил...
 
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