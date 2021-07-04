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Тысячи белорусов собрались в День Независимости на Кургане Славы
04.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
День Независимости - это повод в очередной раз вспомнить, какой ценой досталась нам наша свобода, и сказать спасибо всем тем, кто ценой собственной жизни подарил нам мир и независимость. Накануне тысячи человек собрались в знаковом для каждого белоруса месте.
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День Независимости - это повод в очередной раз вспомнить, какой ценой досталась нам наша свобода, и сказать спасибо всем тем, кто ценой собственной жизни подарил...
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