|
"Беларусь 3" в 12:10 покажет торжественный концерт звезд Большого театра Беларуси ко Дню Независимости
04.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в 12:10 телеканал
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Беларусь 3" в 12:10 покажет торжественный концерт звезд Большого театра Беларуси ко Дню Независимости
Сегодня в 12:10 телеканал "Беларусь 3" покажет торжественный концерт звезд Большого театра Беларуси ко Дню Независимости. Читайте также: К празднованию...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)