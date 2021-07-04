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Авиаторы поздравили белорусов с Днем Независимости оригинальным способом
04.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В любви к Беларуси признались авиаторы. Во главе с директором Департамента по авиации Артемом Сикорским они оригинальным способом поздравили страну и соотечественников.
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В любви к Беларуси признались авиаторы. Во главе с директором Департамента по авиации Артемом Сикорским они оригинальным способом поздравили страну и...
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