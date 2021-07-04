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История независимой Беларуси будет продолжена белорусами, которые умеют ценить то, что создавалась десятилетиями

04.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мужество и героизм, стойкость и самоотверженность - это то, что отличает белорусов от многих других народов. В истории не каждой нации есть Великая Победа. Это повод для гордости, скорби и памяти. И оглядываясь на созданное трудом всего белорусского народа,  очевидно: история независимой Беларуси будет продолжена  самими белорусами, которые  не только знают почем фунт лиха, но и умеют ценить то, что создавалось на протяжении всей независимости нашей молодой страны. 

Як кажуць, мы памяркоўны народ, разважны. Наверное, это главная особенность, и поэтому, наверное, мы идем своим путем. Наверное, так нам надо делать и дальше - идти своим путем.  

Беларусь - это мирная страна, у нас все умеют поддерживать друг друга. И поскольку 2021-й - Год единства, это чувствуется по сравнению с другими нашими ближайшими странами. Я думаю, что мы более сплоченный коллектив. 

Наш народ уникален всем: своими мыслями, своими действиями, своей работой. Как говорится, народ живой, бодрый, веселый, трудящийся. Сам создал все своими руками, все построил и организовал. Что еще надо? Все есть.

Народ добрый, всегда все воспринимает с улыбкой, с доверием ко всем относится. Это очень хорошее качество. 

Мы приехали сюда три недели назад. И я хожу по городу и удивляюсь вашей искренности. Вот то, что есть в ваших людях, - это искренность, уважение к любому человеку, вне зависимости от национальности, вне зависимости от возраста. Люди добродушные, всегда говорят спасибо, пожалуйста.
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Мужество и героизм, стойкость и самоотверженность - это то, что отличает белорусов от многих других народов. В истории не каждой нации есть Великая Победа. Это повод...
 
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