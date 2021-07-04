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В Европе полностью запретили одноразовый пластик
04.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Европа попрощалась с пластиком. Накануне в ЕС вступил в силу закон о полном запрете его использования. Это касается пластиковой посуды в кафе или доставке еды на вынос, а также пакетов в магазинах. В течение года будет еще позволено продать скопившиеся ранее запасы, но затем запрет полностью вступит в силу.
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Европа попрощалась с пластиком. Накануне в ЕС вступил в силу закон о полном запрете его использования. Это касается пластиковой посуды в кафе или доставке еды на...
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