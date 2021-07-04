ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На ЦТ по обществоведению 100 баллов набрали 19 абитуриентов

04.07.2021 14:43 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 100 баллов на централизованном тестировании по обществоведению​ ​набрали​ 19 ​абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"На 100 баллов написали 19 человек. 16 абитуриентов показали нулевой результат", - рассказал Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по обществоведению уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

Сдавать ЦТ по обществоведению​ планировали около 13 тыс. абитуриентов. На испытание не явились 826 человек.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с испытания по белорусскому языку. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. Следующее ЦТ -​ ​по географии пройдет​ 6 июля.-0-

На ЦТ по обществоведению 100 баллов набрали 19 абитуриентов

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результаты ЦТ по обществоведению уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.
 
Новости дня
Новости общества
 
Карпицкий: безопасность и независимость - осознанный народом национальный интерес
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by