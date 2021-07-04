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На ЦТ по обществоведению 100 баллов набрали 19 абитуриентов
04.07.2021 14:43 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 100 баллов на централизованном тестировании по обществоведению набрали 19 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
"На 100 баллов написали 19 человек. 16 абитуриентов показали нулевой результат", - рассказал Юрий Миксюк.
Результаты ЦТ по обществоведению уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.
Сдавать ЦТ по обществоведению планировали около 13 тыс. абитуриентов. На испытание не явились 826 человек.
Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с испытания по белорусскому языку. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. Следующее ЦТ - по географии пройдет 6 июля.-0-
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Результаты ЦТ по обществоведению уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.
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