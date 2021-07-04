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Два абитуриента удалены с ЦТ по истории Беларуси

04.07.2021 16:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два абитуриента удалены с централизованного тестирования по истории Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

На ЦТ зарегистрировались около 17 тыс. абитуриентов. "Не явились​ 1447 человек. Удалены двое: один - за мобильный телефон, другой - за шпаргалку. Не прошли по медпоказаниям 2 абитуриента", - рассказал Юрий Миксюк.

Следующее ЦТ пройдет 6 июля. Абитуриентов ожидает тестирование по географии. ​Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-

Два абитуриента удалены с ЦТ по истории Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
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Следующее ЦТ пройдет 6 июля. Абитуриентов ожидает тестирование по географии. ​Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.
 
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