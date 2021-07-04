|
Два абитуриента удалены с ЦТ по истории Беларуси
04.07.2021 16:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два абитуриента удалены с централизованного тестирования по истории Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
На ЦТ зарегистрировались около 17 тыс. абитуриентов. "Не явились 1447 человек. Удалены двое: один - за мобильный телефон, другой - за шпаргалку. Не прошли по медпоказаниям 2 абитуриента", - рассказал Юрий Миксюк.
Следующее ЦТ пройдет 6 июля. Абитуриентов ожидает тестирование по географии. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следующее ЦТ пройдет 6 июля. Абитуриентов ожидает тестирование по географии. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)