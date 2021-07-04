ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске у Дворца спорта проходит ярмарка с сувенирами и подарками

04.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Праздник продолжается. В Минске у Дворца спорта развернулась ярмарка. Три десятка продовольственных точек открылись для желающих продолжить гулянья по случаю Дня Независимости. В палатках угощения на любой вкус. В меню как традиционные белорусские блюда (драники, экочипсы из картофеля, мачанка), так и экзотика (жареные каштаны, улитки, плов). Конечно, почти на каждой точке предлагают сочный шашлык. Кстати, среди палаток со вкусной едой проводился конкурс. 

Здесь же можно приобрести сувениры и подарки отечественных производителей. А товары, сделанные с душой, предлагают ремесленники. Есть и развлекательные аттракционы  для самых маленьких: надувные горки и рыбалка с плюшевыми призами. Праздничная площадка у Дворца спорта ждет гостей до 20:00.



Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник продолжается. В Минске у Дворца спорта развернулась ярмарка. Три десятка продовольственных точек открылись для желающих продолжить гулянья по случаю Дня...
 
Новости дня
Новости общества
 
Фестиваль "Багратион" проходит на "Линии Сталина"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by