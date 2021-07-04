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В Минске у Дворца спорта проходит ярмарка с сувенирами и подарками
04.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Праздник продолжается. В Минске у Дворца спорта развернулась ярмарка. Три десятка продовольственных точек открылись для желающих продолжить гулянья по случаю Дня Независимости. В палатках угощения на любой вкус. В меню как традиционные белорусские блюда (драники, экочипсы из картофеля, мачанка), так и экзотика (жареные каштаны, улитки, плов). Конечно, почти на каждой точке предлагают сочный шашлык. Кстати, среди палаток со вкусной едой проводился конкурс.
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Праздник продолжается. В Минске у Дворца спорта развернулась ярмарка. Три десятка продовольственных точек открылись для желающих продолжить гулянья по случаю Дня...
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