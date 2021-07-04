В Минске у Дворца спорта проходит ярмарка с сувенирами и подарками

Источник материала: БT

Праздник продолжается. В Минске у Дворца спорта развернулась ярмарка. Три десятка продовольственных точек открылись для желающих продолжить гулянья по случаю Дня Независимости. В палатках угощения на любой вкус. В меню как традиционные белорусские блюда (драники, экочипсы из картофеля, мачанка), так и экзотика (жареные каштаны, улитки, плов). Конечно, почти на каждой точке предлагают сочный шашлык. Кстати, среди палаток со вкусной едой проводился конкурс.



Здесь же можно приобрести сувениры и подарки отечественных производителей. А товары, сделанные с душой, предлагают ремесленники. Есть и развлекательные аттракционы для самых маленьких: надувные горки и рыбалка с плюшевыми призами. Праздничная площадка у Дворца спорта ждет гостей до 20:00.