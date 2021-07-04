В Раубичах состоялась гонка по лесной пересеченной местности BISON TRAIL

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На одни сутки центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" переквалифицировался на соревнования для тех, кто любой выходной проводит максимально активно. Забег по непростой пересеченной местности на логойских возвышенностях по традиции прошел в самый разгар лета. Дистанцию можно было выбрать на любой вкус - от разминочного одного километра до 20-километрового полумарафонского расстояния. Конечно, сложности участникам добавляли постоянные спуски и спады, которыми и знаменит природный ландшафт этих мест, а также непростой лесной массив. На этот раз к нам приехали гости из России, а всего заявилось около 400 участников.



Детский забег вновь стал одним из самых ярких событий, ведь поклонников здорового образа жизни среди юных участников становится все больше. Уже в августе организаторы забега в Раубичах проведут свою традиционную гонку на выживание в горнолыжном центре "Логойск". В сентябре в антураже Несвижского замка также можно будет выйти на старт.