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На Кургане Дружбы наследники Победы почтили память победителей

04.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Традиция, которой уже более шести десятков лет. На Кургане Дружбы сегодня встречаются белорусы, русские и латыши. Мемориал расположен на стыке границ. В годы Великой Отечественной здесь развернулось масштабное подпольное и партизанское движение. В память о совместной борьбе с врагом и был создан мемориальный комплекс. Землю для холма свозили с мест гибели защитников и братских захоронений. Сегодня на лесной поляне на территории своих государств собрались наследники Победы. Участие в памятном мероприятии принял и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Состоялось богослужение, представители делегаций выступили с приветственным словом. Ярким моментом встречи стала передача огня с территории России в Беларусь, от которого разожгли костер дружбы. К памятникам возложили цветы, память защитников почтили минутой молчания. 


На Кургане Дружбы  воссоздали партизанский быт 

На Кургане Дружбы наследники Победы почтили память победителей


На Кургане Дружбы прозвучали песни военных лет, все вместе по традиции исполнили "Катюшу". На белорусской стороне развернулся партизанский лагерь, здесь продемонстрировали работу штаба, медсанчасти, типографии. Также всех гостей пригласили в музей, работали и выставки под открытым небом. Ветеранам, которые в силу возраста не смогли приехать на памятное место, участники встречи написали письма.


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Теги: Минск
 
 
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Традиция, которой уже более шести десятков лет. На Кургане Дружбы сегодня встречаются белорусы, русские и латыши. Мемориал расположен на стыке границ. В годы...
 
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