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Сильнейший ливень сегодня обрушился на Гродно
04.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В областном центре выпало рекордное количество осадков. Под водой некоторые улицы, автомобили, городской транспорт. Во власти стихии проспект Космонавтов, Советская, Виленская, Белуша, Кремко. Люди сообщают, что дорога к деревне Новинки превратилась в реку грязи.
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В областном центре выпало рекордное количество осадков. Под водой некоторые улицы, автомобили, городской транспорт. Во власти стихии проспект Космонавтов,...
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