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Место встречи разных поколений. Курган Дружбы традиционно собрал наследников Победы. В 62-й раз сюда съехались люди, дорожащие своей историей и памятью своих предков. Белорусы, русские и латыши приехали к месту, где их деды и прадеды вместе сражались против фашистских войск. Курган Дружбы - это символ героизма и мужества, а также боевого братства партизан и подпольщиков, которые вместе пришли к Победе. В этом году свои коррективы внесла пандемия: официальные делегации и гости смогли находиться на территории только своей страны. Однако на торжественную атмосферу это никак не повлияло. Участие в памятном мероприятии принял и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

О традициях Кургана Дружбы Марина Романовская.

Эту местность называют партизанским краем. Здесь в годы Великой Отечественной народные мстители вели совместную борьбу с врагом. В память об этом и возвели мемориал.

В 1959-м впервые после окончания войны на памятном месте состоялась встреча партизан. Тогда и договорились приезжать сюда каждое первое воскресенье июля. При любой погоде. Спустя десятилетия традицию поддерживают наследники Победы.

Курган расположен на территории Латвии, на стороне России - концертная площадка, а в Беларуси - музей. Портреты тех, кто отчаянно боролся с врагом, в его экспозиции и на выставке под открытым небом. Десятилетний Кирилл Коновальченко по-взрослому рассуждает о войне. Оба прадеда воевали.

Традиции Кургана Дружбы

Мемориал на стыке границ трех государств - это место, где чтут традиции. Одна из них - костер Дружбы. Ярким моментом встречи стала передача огня с территории России в Беларусь. Пока горело пламя, все вместе исполнили "Катюшу". И это еще одна традиция Кургана Дружбы.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного совета депутатов:

Первый раз я сюда попал 25 лет назад, у меня сегодня юбилейный. И это уже традиция, которая никогда не поменяется. Важно, что не все сегодня на сопредельной стороне европейского сообщества искоса смотрят на нашу республику. Сегодня есть много простых людей, которые помнят нашу историю, чтят эту историю

Память о Великой Отечественной войне

Верхнедвинский район сильно пострадал в годы Великой Отечественной. На мирных жителей обрушились карательные операции. Фашисты сжигали деревни и расстреливали людей. Память погибших сегодня почтили минутой молчания, возложили цветы. На белорусской стороне монумент установлен в честь комсомольцев - подпольщиков деревни Прошки.

На белорусской стороне развернулся партизанский лагерь, участникам встречи продемонстрировали работу штаба, медсанчасти, типографии. Журналисты местной газеты хранят раритетные выпуски, с которыми связаны судьбы их земляков.

Ветеранам, которые в силу возраста не смогли сегодня приехать на Курган Дружбы, участники встречи написали письма. В них - пожелания и слова благодарности. За мир.







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