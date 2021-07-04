Самые яркие моменты празднования 3 Июля в разных уголках Беларуси

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То самое время, когда вся страна превращается в многоголосый хор благодаря простым и понятным словам. Андрей Ястребов собрал моменты из каждого уголка нашей независимой родины.

25-километровый оборонительный противотанковый ров. В конце июня 1941-го на создание этого рубежа под Могилевом вышли десятки тысяч мирных жителей, понимая: на них идут тонны смертоносного металла.

Немецкая армия атаковала подступы к Могилеву в ночь с 3 на 4 июля 1941-го. Самолеты, танки, пехота. Фашисты планировали взять город за несколько часов. В итоге 23 долгих дня красноармейцы вместе с горожанами сдерживали врага.

Тысячи погибших защитников. До сих пор многие в списках без вести пропавших. Неспроста могилевский клуб военно-исторической реконструкции назван "Последний рубеж", рассказывает его руководитель Павел Сысой. Ведь война прошла через каждую белорусскую семью, отправив многим похоронки.

Павел Сысой, руководитель Могилевского клуба военно-исторической реконструкции:



У меня два деда воевали. Один в партизанском отряде прошел всю войну, второй в действующей Красной армии под Варшавой был тяжело ранен. Получил медаль "За отвагу". Бабушка прошла концлагерь. Вторая вырастила четверых детей в партизанском отряде. Поэтому это все очень близко. И прочувствовано до глубины души. Если бы вдруг (очень не хотелось бы) случилась сейчас война, я думаю, и все эти ребята, и все наши сверстники тоже взяли бы в руки оружие и защитили свою страну, как и наши предки 80 лет назад.

Павел - участник реконструкции боя за Могилев на Буйничском поле. Сотни зрителей смогли прикоснуться к истории. А еще со словами благодарности за подвиг защитников возложили цветы к подножию мемориала.















Еще одно знаковое место для всех белорусов - Брестская крепость. Здесь проходили ожесточенные бои и были сделаны первые шаги к победе и независимости. На площади церемониалов легендарной цитадели у Вечного огня легли живые цветы. В честь героев военнослужащие Брестского гарнизона склонили головы перед подвигом защитников, застыв в минуте молчания.

Иван Долгов, ветеран Великой Отечественной войны:

За Беларусью освободилась Польша, наши войска дошли до Берлина, взяли Берлин, окончилась война! И праздник этот является достоянием всего белорусского народа!

В столице в каждом районе мини-оупен-эйр со своим особенным колоритом. Выставки военной техники, города мастеров и концертные программы. На центральных локациях в Верхнем городе и у Дворца Спорта - зажигательные танцы, народные песни, классическая музыка и современные хит

На площадке у "Чижовка-Арены" в гонках на лыжероллерах участвовали юные спортсмены из всей страны. Следом эстафету перехватили богатыри - атлеты выполняли жим одной гири попеременно. Самому возрастному участнику соревнований 74 года! А именитый силач Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд: лежа за минуту он смог выжать гирю 60 раз!

К празднованию Дня Независимости присоединился и Большой театр. За эти десятилетия главная музыкальная и театральная сцена Беларуси стала не просто гордостью государства - его символом. Президент провел этот вечер в театральной атмосфере вместе с белорусами. Гала-концерт объединил солистов оперы и балета, хор и симфонический оркестр. Глава государства предложил основать новую традицию в честь Дня Независимости, чтобы праздничные вечера в Большом театре стали ежегодными.

В праздничном убранстве площадь Победы в Витебске. Здесь уже полвека в память о советских воинах, партизанах и подпольщиках горит Вечный огонь. Руководители региона, представители общественных организаций, трудовых коллективов, молодежь. В День Независимости здесь особенно многолюдно.













Весь исторический центр Гродно был отдан под торжества. На откуп ремесленникам и музыкантам - улица Советская. Для любителей классической музыки звучали концерты на балконе. Фортепиано - на берегу Немана. А для самых маленьких - интерактив от спасателей и милиционеров. На площади Тызенкауса появился остров безопасности.

В Гомеле торжественное шествие объединило тысячи людей. Маршрут - по главной улице до Вечного огня. В колонне все поколения города над Сожем: ветераны, спортсмены, творческая молодежь и трудовые коллективы.

Площадь Государственного флага в Гомеле в День Независимости стала не просто центром культурной программы. Символично, именно здесь наградили почетным званием "Человек года Гомельской области" лучших в своем деле. Тех, кто сегодня получил в наследство от старшего поколения страну. Тех, кто с достоинством работает на ее развитие и процветание и сегодня пишет новейшую историю Беларуси.







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