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Н. Кочанова об инфоугрозах национальной безопасности Беларуси и России

04.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Прибавится работы у сенаторов и депутатов двух государств. В эпоху цифровизации нашим странам брошен самый настоящий информационный вызов, где то и дело приходится бороться и опровергать разного рода фейки и небылицы. Чтобы успешно противостоять инфоугрозе, планируется создать специальную группу, куда войдут и депутаты, и профильные специалисты двух стран. Они уже на законодательном уровне будут прорабатывать создание документов для борьбы с инфопандемией, которая может угрожать национальной безопасности Беларуси и России.

Об этом в эксклюзивном интервью АТН рассказала спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, комментируя итоги VIII Форума регионов. Как Беларусь и Россия в эпоху цифровизации будут защищать общий рынок, что должно стать локомотивом развития экономик наших государств, что государство делает, чтобы выиграть от введения санкций Европейским союзом. На самые злободневные темы с председателем Совета Республики Национального собрания пообщался Александр Хоровец (видео).


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Теги: Минск
 
 
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Прибавится работы у сенаторов и депутатов двух государств. В эпоху цифровизации нашим странам брошен самый настоящий информационный вызов, где то и дело...
 
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