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Небольшая деревня Единство в Чечерском районе стала местом притяжения туристов

04.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сплоченная нация - всегда залог целостности страны. Символично, что этот год подарил нам еще один государственный праздник - День народного единства. Впервые мы его отметим 17 сентября.

Не исключено, что за пальму первенства среди популярных туристических объектов в этом сезоне сразится небольшая деревня в Чечерском районе Гомельской области. Все благодаря своему названию - да, да, именно Единство. В Беларуси такая одна. И наша съемочная группа туда не могла не заехать. 3 июля в нашем эфире мы уже показывали репортаж из этого населенного пункта.

Относится деревня к Оторскому сельсовету. А ее история началась почти 155 лет назад. Тогда деревня называлась Фольварок. Единством же назвали в 30-е годы прошлого века в честь дружбы народов. Дело в том, что здесь мирно жили белорусы, русские, евреи. Они организовали колхоз, развивали хозяйство. Вместе отмечали свадьбы, крестины. Деревня никогда не была большой. Сегодня здесь 23 дома и 46 жителей. Но местных человек 5. Остальные дачники и приезжие. Но, как и прежде, живут они в Единстве.


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Сплоченная нация - всегда залог целостности страны. Символично, что этот год подарил нам еще один государственный праздник - День народного единства. Впервые мы его...
 
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