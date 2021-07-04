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Детали той самой спецоперации по задержанию готовивших нападение на Азаренка

04.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Детали той самой спецоперации станут известны чуть позже, но уже сейчас ясно одно - шли с четкой задачей убивать. И делать это хотели с особой жестокостью, снимая на камеру, чтобы выложить в интернет для устрашения несогласных. Каким могло быть дальнейшее развитие, если бы преступников не вели спецслужбы Беларуси, можно узнать из рассуждений того самого организатора покушения - гражданина Германии Дениса Хофмана, владельца радикального телеграм-канала. В интернете его никнейм был ДИС. Послушайте эти рассуждения "светлых лиц".

Денис Хофман: "Афишируем. Говорим, что, типа, знаете, сегодня мы Азаренку отрезали язык его грязный и идем теперь за вами. Кто не верит, может попросить выйти его в какой-нибудь онлайн-стрим или как долго вы его не увидите в телепередачах.   Т.е. всю жизнь вы его не увидите. Теперь эта jy разговаривать не сможет. Т.е. если от нас первых эта информация идет, то мы берем на себя ответственность, а все вокруг просто не знают - правда это или неправда. И ждем его выхода онлайн. А его не будет. Дня через два обдумают это все и будут нами гордиться. Скажут: "Ничего себе, вы красавцы. Вообще просто! Это круче придумать невозможно".

Наталья Матвеева, задержанная: "ДИС сначала отверг, потом направлял, где нас и задержали".


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Детали той самой спецоперации станут известны чуть позже, но уже сейчас ясно одно - шли с четкой задачей убивать. И делать это хотели с особой жестокостью, снимая на...
 
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