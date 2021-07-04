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Кульминацией праздника стали мультимедийное шоу, концерт "Беларусь единая" и акция "Споем гимн вместе"

04.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Весь день на улицах белорусских городов звучали теплые слова в адрес победителей, а также много музыки, угощений и улыбок. Было по-настоящему душевно и тепло. Особенно трепетно, когда свидетелями происходящего становятся ветераны. Их с каждым годом все меньше, и поэтому особенно важно дать им понять, что ничто не забыто и память будет жить.

Кульминацией праздника стало мультимедийное шоу и концерт "Беларусь единая". А самый эмоциональный и трогательный момент, завершающий этот знаменательный день, - традиция петь гимн вместе.


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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Весь день на улицах белорусских городов звучали теплые слова в адрес победителей, а также много музыки, угощений и улыбок. Было по-настоящему душевно и тепло....
 
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