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Как санкции бьют по тем, кто их запускает, проследим в "Понятной политике"

05.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Коллективный Запад машет санкционной дубинкой уже не одну сотню лет. Но именно в XXI веке инструменты шантажа и давления стали верным спутником больших игроков, которые активно применяются против тех, кто им не мил. Что на самом деле скрывается под маской демократии и штампами европейских политиков: от свержения режимов до устранения конкурентов в экономике. А также о том, как санкции бьют по тем, кто их запускает. Историю и современность ограничительных мер проследим в "Понятной политике". Смотрите в понедельник сразу после "Панорамы".


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Коллективный Запад машет санкционной дубинкой уже не одну сотню лет. Но именно в XXI веке инструменты шантажа и давления стали верным спутником больших игроков,...
 
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